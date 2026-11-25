Карлос Алкарас може да пропусне четвъртфиналния мач за Купа "Дейвис" срещу Австрия

Карлос Алкарас може да пропусне четвъртфиналния мач за Купа "Дейвис" срещу Австрия, съобщава Punto de Break. 23-годишният Алкарас има проблем с лявото бедро след участието си на Финалите на ATP. Той пропусна тренировката на националния отбор вчера.

„Все още не съм тренирал с топка. Ще го направя за първи път днес. Не искам да казвам нищо предварително, но мога да кажа, че се чувствам малко по-добре с всеки изминал ден. В четвъртък, когато състоянието ми се изясни, Давид Ферер ще вземе решение“, каза Алкарас.

Очаква се Алкарас да проведе първа тренировка в Болоня по-късно днес. Окончателното решение за участието му на четвъртфиналите ще бъде взето от капитана на Испания Давид Ферер.

В неделя Алкарас спечели Финалите на ATP за първи път в кариерата си, побеждавайки на финала номер 1 в света Александър Зверев от Германия с 6:2, 7:6(7).

Двубоят между Испания и Австрия за Купа "Дейвис" ще се проведе на 26 ноември в Болоня.

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Снимки: Gettyimages