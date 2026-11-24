Чехия е първият полуфиналист за Купа "Дейвис"

Отборът на Чехия е първият полуфиналист в турнира за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В италианския град Болоня чехите се наложиха с 2:0 успеха над състава на Канада в първата среща от четвъртфиналите.

Томаш Махач даде преднина на европейския тим след 6:2, 3:6, 6:2 срещу Лиъм Драксъл за час и 55 минути игра. Махач започна отлично мача и поведе с 4:0 гейма, преди Драксъл да спечели за пръв път подаването си.

Back in the semi-finals 💪 Czechia defeats Canada to reach the Davis Cup by Generali semi-finals for the first time since 2014. #DavisCup https://t.co/lj3MNsIwoD — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2026

Във втория сет канадецът, който е извън първите 150 в ранглистата, първи стигна до пробив за 4:2. В следващия гейм той обърна от 0:40 и така доведе двубоя до решителен трети сет. В него Махач направи решителен пробив за 4:2 гейма, а малко след това спечели и още веднъж подаването на съперника си, за да осигури аванс на Чехия.

Във втория мач на сингъл Иржи Лехечка се справи със 7:6(4), 6:2 с Феликс Оже-Алиасим. В първия сет нямаше нито един пробив, въпреки че Оже-Алиасим имаше девет възможности за такъв, а Лехечка - три. В тайбрека обаче чехът бе по-концентриран и го измъкна със 7:4 точки.

Through in 2⃣ Jiri Lehecka takes the win over Felix Auger-Aliassime complete Czechia's victory in the quarter-finals ✨ #DavisCup https://t.co/7FJaYagGq2 — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2026

Това сякаш пречупи съперника му и във втория сет Лехечка бързо взе аванс от 3:0 гейма, който превърна в крайното 6:2.

На полуфиналите Чехия ще играе с победителя от двойката между домакина Италия и Република Корея.

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Снимки: Gettyimages