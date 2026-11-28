Елизара Янева ще играе за втора поредна титла в Търнава

Елизара Янева навакса сет и пробив пасив срещу белгийката Греет Минен и се класира за втори пореден финал в Търнава. Първата ракета на България спечели с 2:6, 6:4, 6:4 за два часа и пет минути. В неделя тя ще се изправи срещу нидерландката Сюзан Ламенс за титлата на турнира на твърда настилка с награден фонд от 60 000 евро.

Минен, осма в схемата, поведе с 5:1 в първия сет и го спечели с 6:2. Белгийката имаше аванс от 3:1 и във втория, преди водачката в схемата Янева да вземе четири поредни гейма за 5:3. При следващото си подаване българката изравни резултата в сетовете.

В решителната част 19-годишната Янева загуби първия си сервис гейм, но веднага върна пробива, а след това поведе с 4:2. Минен изравни за 4:4, но българката спечели последните два гейма за деветата си поредна победа.

В тази серия Янева е загубила само два сета. Миналата седмица тя спечели в Търнава титлата на друг турнир от същия ранг. С класирането си за нов финал българката заслужи 49 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема рекордното за нея 135-о място.

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