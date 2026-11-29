Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер за пръв път потвърди лично, че това ще е последният сезон в славната му кариера. Спекулации, че стражът ще се откаже от футбола имаше от доста време, но сега вече признанието дойде лично от иконата на баварския гранд.
„Предполагам, че моето пребиваване тук ще приключи това лято. Засега просто се опитвам да се наслаждавам на времето, което ми остава“, каза 40-годишният Нойер на среща с фенове на Байерн в малката баварска община Ердвег.
„Миналото лято вече бях готов на 85% да се оттегля. Но имаме толкова страхотен отбор, а атмосферата на „Зебенер Щрасе“ никога не е била по-добра, отколкото е сега – както в треньорския щаб, така и сред целия екип зад кулисите. Просто е удоволствие да съм тук. В отбора цари страхотна атмосфера и това е още една от причините, поради които останах верен на клуба през всичките тези години. Наистина ми е удоволствие да играя рамо до рамо с играчите в този отбор“, добави още той.
В момента Нойер се лекува от контузия и не играе за Байерн. В тази връзка той каза: “Добре съм. Във вторник имах преглед и лекарите бяха приятно изненадани от напредъка ми. Планира се през януари да се върна на терена и отново да помагам на отбора. Около Коледа би трябвало да мога да възобновя вратарските тренировки.
Запитан какво мисли за очертаващия се негов наследник на вратата на Байерн Йонас Урбиг, легендарният страж каза: "Мисля и за клуба и за това да изградим нещо за бъдещето заедно с Йонас, като се погрижим да имаме топ вратар между гредите поне през следващите 10 години. Йонас е на фантастичен път. Той показва отлични изяви за отбора ни, което естествено ми носи голямо удоволствие. Наслаждаваме се да идваме на тренировки всеки ден и винаги се опитваме да вдигнем летвата малко по-високо, за да се стимулираме взаимно".
"Най-впечатляващият стадион, на който съм играл? Трудно е да се каже. Най-впечатляващите преживявания винаги са най-великите моменти на успеха, когато спечелиш най-големите трофеи. На първо място е стадион „Маракана“, а след това, разбира се, стадион „Уембли“, където спечелихме требъла.
Искам да кажа, че можем да се гордеем и с „Алианц Арена“ – нашия домашен стадион. Изключително сме щастливи, че имаме възможността да играем на такъв фантастичен стадион. Ако трябва да посочиш тези три стадиона, те определено се нареждат сред първите 10.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google