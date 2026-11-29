Нойер потвърди: Това лято спирам с футбола, наслаждавам се на оставащото време

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер за пръв път потвърди лично, че това ще е последният сезон в славната му кариера. Спекулации, че стражът ще се откаже от футбола имаше от доста време, но сега вече признанието дойде лично от иконата на баварския гранд.

🚨🛑 BREAKING | Manuel Neuer has announced his plan to retire at the end of the season, as expected. “I assume that I won’t continue playing after this summer. I’m now trying to enjoy the time I have left,” he said today during a visit to a fan club. His contract expires in the summer. Jonas Urbig is set to become Bayern’s new No. 1. @kerry_hau @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 29, 2026

„Предполагам, че моето пребиваване тук ще приключи това лято. Засега просто се опитвам да се наслаждавам на времето, което ми остава“, каза 40-годишният Нойер на среща с фенове на Байерн в малката баварска община Ердвег.

„Миналото лято вече бях готов на 85% да се оттегля. Но имаме толкова страхотен отбор, а атмосферата на „Зебенер Щрасе“ никога не е била по-добра, отколкото е сега – както в треньорския щаб, така и сред целия екип зад кулисите. Просто е удоволствие да съм тук. В отбора цари страхотна атмосфера и това е още една от причините, поради които останах верен на клуба през всичките тези години. Наистина ми е удоволствие да играя рамо до рамо с играчите в този отбор“, добави още той.

Neuer on why he didn't retire last summer: "Last season, I was already 85% certain that I would retire. But we have such a great team, and the atmosphere at Säbener Straße has never been better than it is now, both within the coaching staff and among the wider team behind the scenes. It's simply a joy to be here. We have such a great vibe in the squad, and that's also why I've stayed loyal to the club all these years. I genuinely enjoy playing alongside the players in this team." [via @BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2026

В момента Нойер се лекува от контузия и не играе за Байерн. В тази връзка той каза: “Добре съм. Във вторник имах преглед и лекарите бяха приятно изненадани от напредъка ми. Планира се през януари да се върна на терена и отново да помагам на отбора. Около Коледа би трябвало да мога да възобновя вратарските тренировки.

Запитан какво мисли за очертаващия се негов наследник на вратата на Байерн Йонас Урбиг, легендарният страж каза: "Мисля и за клуба и за това да изградим нещо за бъдещето заедно с Йонас, като се погрижим да имаме топ вратар между гредите поне през следващите 10 години. Йонас е на фантастичен път. Той показва отлични изяви за отбора ни, което естествено ми носи голямо удоволствие. Наслаждаваме се да идваме на тренировки всеки ден и винаги се опитваме да вдигнем летвата малко по-високо, за да се стимулираме взаимно".

Manuel Neuer on Jonas Urbig being planned as his successor: "I’m also thinking about the club and building something for the future together with Jonas, ensuring that we have a top goalkeeper between the posts for at least the next 10 years. Jonas is on a fantastic path. He’s delivering top performances for our team, which naturally gives me a great feeling as well. We enjoy coming to training every day and always try to raise the bar a little higher so that we can push each other." [via @BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2026

"Най-впечатляващият стадион, на който съм играл? Трудно е да се каже. Най-впечатляващите преживявания винаги са най-великите моменти на успеха, когато спечелиш най-големите трофеи. На първо място е стадион „Маракана“, а след това, разбира се, стадион „Уембли“, където спечелихме требъла.

Искам да кажа, че можем да се гордеем и с „Алианц Арена“ – нашия домашен стадион. Изключително сме щастливи, че имаме възможността да играем на такъв фантастичен стадион. Ако трябва да посочиш тези три стадиона, те определено се нареждат сред първите 10.“

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