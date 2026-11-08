Нойер аут до края на годината

От Байерн (Мюнхен) съобщиха, че вратарят на тима Мануел Нойер е получил частично разкъсване на сухожилие в десния си крак при победата с 2:1 над Майнц 05, когато беше принудително заменен в края на първото полувреме.

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Според германските медии 40-годишният страж ще отсъства от игра около два месеца. Това означава, че капитанът на баварците ще пропусне всичките им мачове до края на годината, а именно двубоите с Кьолн, Лил, Хамбургер ШФ, Херта (Берлин), Падерборн, Славия (Прага), Хофенхайм и Вердер (Бремен). През този сезон Нойер е записал 9 срещи във всички турнири, в които е допуснал шест гола и е запазил четири сухи мрежи. Очаква се в следващите мачове той да бъде заместен от Йонас Урбиг, който го замени и при вчерашния успех.

ℹ️ 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗼𝘂𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 Manuel Neuer will be out of action for FC Bayern for the time being. The captain suffered a partial tendon tear in his right foot during the match sgainst FSV Mainz 05 on Saturday. Get well soon, Manu! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/tIZ3tUeYAw — FC Bayern (@FCBayernEN) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages