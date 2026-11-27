Проблемите за Мусиала и Байерн просто нямат край - нова контузия за таланта

Полузащитникът на Байерн Джамал Мусиала е получил нова травма, съобщиха официално от баварския гранд.

23-годишният футболист е получил повтарящо се мускулно разкъсване в дясното бедро. Възстановяването може да отнеме между 4 и 6 седмици, уточнява "Билд".

Muskelverletzung bei Jamal Musiala Die medizinische Abteilung des FC Bayern hat bei Jamal Musiala am heutigen Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Damit fällt Musiala bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Jamal! ❤️ https://t.co/IHuv6jvXgj — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2026

Това означава, че Мусиала ще пропусне останалата част от 2026 г. На 24 септември той получи мускулно разкъсване по време на загрявката преди равенството 1:1 на Германия с Нидерландия в Лигата на нациите. Поради контузията той пропусна девет официални мача на Байерн и се завърна на терена едва на 20 ноември при равенство 1:1 с Кьолн в 10-ия кръг на Бундеслигата.

Полузащитникът е почувствал дискомфорт в този мач, но на 25 ноември се появи като резерва в мача от 5-ия кръг на Шампионската лига срещу Лил (1:2). Впоследствие е получил рецидив.

Jamal Musiala will be sidelined for another 4-6 weeks with a new muscle fibre tear in his left thigh. He had already felt something after the game against Köln but still wanted to play against Lille, which aggravated the injury [@Plettigoal, @kerry_hau] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

Темата около Мусиала и здравословното му състояние нашумя особено в последните няколко седмици, като дори се стигна до публични изявления на клубните шефове Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които директно признаха, че е малко вероятно той да възвърне познатата си форма. Това пък предизвика редица негативни реакции в Германия, включително и на втория капитан на Байерн Йошуа Кимих.

Това е поредният проблем при баварците с контузен офанзивен футболист. В момента в лазарета на Байерн са Хари Кейн, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, а Майкъл Олисе е с по-лека травма, но също няма да играе утре срещу Хамбургер. Единственият здрав играч в атака от титулярите пък е Луис Диас, който доскоро също бе с травма.

Even though he felt something against Köln, Jamal Musiala was determined to play against Lille after the public debate surrounding him. This risk caused the injury setback. He's expected to be back at some point in January, but the exact date will depend on the recovery process [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

През август Мусиала припадна два пъти по време на приятелските мачове на Байерн: на 15 август срещу Лайпциг (3:1) и на 18 август срещу Хайденхайм (4:2). След втория епизод играчът обяви, че е диагностициран с краткотрайни абсансни гърчове, причинени от неврологична дисфункция. През този сезон Мусиала изигра шест мача, в които отбеляза два гола и направи една асистенция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago