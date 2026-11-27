Полузащитникът на Байерн Джамал Мусиала е получил нова травма, съобщиха официално от баварския гранд.
23-годишният футболист е получил повтарящо се мускулно разкъсване в дясното бедро. Възстановяването може да отнеме между 4 и 6 седмици, уточнява "Билд".
Това означава, че Мусиала ще пропусне останалата част от 2026 г. На 24 септември той получи мускулно разкъсване по време на загрявката преди равенството 1:1 на Германия с Нидерландия в Лигата на нациите. Поради контузията той пропусна девет официални мача на Байерн и се завърна на терена едва на 20 ноември при равенство 1:1 с Кьолн в 10-ия кръг на Бундеслигата.
Полузащитникът е почувствал дискомфорт в този мач, но на 25 ноември се появи като резерва в мача от 5-ия кръг на Шампионската лига срещу Лил (1:2). Впоследствие е получил рецидив.
Темата около Мусиала и здравословното му състояние нашумя особено в последните няколко седмици, като дори се стигна до публични изявления на клубните шефове Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които директно признаха, че е малко вероятно той да възвърне познатата си форма. Това пък предизвика редица негативни реакции в Германия, включително и на втория капитан на Байерн Йошуа Кимих.
Това е поредният проблем при баварците с контузен офанзивен футболист. В момента в лазарета на Байерн са Хари Кейн, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, а Майкъл Олисе е с по-лека травма, но също няма да играе утре срещу Хамбургер. Единственият здрав играч в атака от титулярите пък е Луис Диас, който доскоро също бе с травма.
През август Мусиала припадна два пъти по време на приятелските мачове на Байерн: на 15 август срещу Лайпциг (3:1) и на 18 август срещу Хайденхайм (4:2). След втория епизод играчът обяви, че е диагностициран с краткотрайни абсансни гърчове, причинени от неврологична дисфункция. През този сезон Мусиала изигра шест мача, в които отбеляза два гола и направи една асистенция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago