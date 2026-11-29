Милан си отдъхна за двамата си нападатели, но Модрич ще пропусне още един мач

Наставникът на Милан Рубен Аморим ще може да разчита и на двамата си нападатели – Гонсало Рамош и Франческо Камарда, за утрешното шампионатно гостуване на Каляри, съобщават италианските медии.

Рамош беше титуляр при успеха с 4:2 над Олимпиакос в Лига Европа, но беше принудително заменен на почивката от Кристиан Пулишич поради. Португалецът обаче е превъзмогнал физическия си проблем и е готов да стартира и в предстоящия двубой. Камарда пък пропусна визитата на гърците заради лека травма, но вече е възстановен.

⛔ Pavlovic and Modric have been ruled out for tomorrow's game against Cagliari, while Camarda and Ramos have recovered 👉 https://t.co/mS6C4dMPe8 https://t.co/zdfI8f69pb — SempreMilan (@SempreMilanCom) November 29, 2026

От друга страна, Лука Модрич ще бъде съхранен за домакинството на Парма през следващия уикенд, поради което със сигурност ще пропусне мача с Каляри. Както е известно, опитният халф отсъстваше от победата над Олимпиакос поради мускулно разтежение. Аут отново ще бъде и левият халф-бек Давиде Бартезаги поради контузията му в десния крак. Що се отнася до Страхиня Павлович, защитникът вероятно също няма да бъде част от състава на Аморим утре поради продължаващите му проблеми с камъни в бъбреците.

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Снимки: Gettyimages