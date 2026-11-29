Мойс: Доволен съм от точката, заслужихме си нещо от мача

За разлика от своя колега Андони Ираола, мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви, че е доволен от точката, която неговият тим спечели в дербито с Ливърпул (1:1), играно на "Хил Дикинсън Стейдиъм". “Карамелите” изоставаха в резултата още в петата минута след попадение на Доминик Собослай, но бързо се върнаха в мача след автогол на Джереми Фримпонг (25’).

„Доволен съм, че взехме точка. Ливърпул са в добра форма и беше ясно, че ще бъде трудно. Днес направихме много хубави неща – неща, които не успяхме да покажем в понеделник. Публиката изигра важна роля и ние напълно си заслужихме нещо от този двубой. След поражението в понеделник и ранния гол, който допуснахме още в четвъртата минута, момчетата не се предадоха и продължиха да се борят. Успяхме да се върнем в мача. В защита бяхме стабилни. Джак Грийлиш и Хейдън Хакни се представиха много добре. Разполагам с ограничен състав и се опитвам да използвам всички налични играчи. Момчетата, които влязоха в игра днес, се справиха отлично. Трябва да отбележа, че Киърнан (Дюсбъри-Хол) се представи изключително – беше страхотен. Игра наистина много добре. Той продължава да показва класа и се надявам, че ще запази това темпо", заяви Мойс след срещата.

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Снимки: Imago