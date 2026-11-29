Даниел Боримиров за мача със Септември: Делегатът каза, че не смее да вземе решение

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, сподели мнението си след отменение мач със Септември (София). Той беше провокиран от фен на „сините“, а също коментира и случилото се в Марсилия, както и напрежението между клуб и фенове.

Отложиха Септември - Левски

„Състоянието на терена, особено около терена е тежко. Ако някой падне и се удари около тъча... Утре ще дойдат на място делегат и съдии. Ще се прецени дали може да се играе мачът 24 часа след първоначално обявения час. Делегатът каза, че не смее да вземе решение, защото сами видяхме какво е около терена. Утре в 11 ще разберем дали ще се играе мачът. Отоплението работи, но се притеснявам, че когато стане -15 градуса, може и да не смогне. Двама фенове са дошли от Марсилия. На Виторио ми престои операция утре и се надяваме да мине всичко както трябва. Със сигурност има какво да кажем на феновете. В следващите дни ще направим една среща, защото не е редно някои хора да си правят PR на гърба на хора, на които им се случи това в Марсилия. Визирам много хора, включително сина на един наш бивш собственик“.

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