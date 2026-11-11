Бивш немски национал се заяде с Нойер: Не му съчувствам особено, трябваше да се откаже миналото лято

Бившият халф на Байерн (Мюнхен) и Ливърпул Дитмар Хаман в типичния си стил коментира контузията на Мануел Нойер, която е можела да сложи край на кариерата на легендарния страж. 40-годишният вратар на Мюнхен получи частично разкъсване на сухожилие на десния си крак в мача от Първа Бундеслита срещу Майнц (2:1) и ще бъде извън терените поне до Коледа, като ще може да се завърне в игра едва след началото на новата година.

Нойер вече е взел решение за края на кариерата си

Контузията повдига логичния въпрос дали Нойер гарантирано ще запази титулярното си място след своето възстановяване. Неговият заместник - 23-годишният Йонас Урбиг, се очертава като дългосрочния избор за нов титуляр под рамката от следващия сезон. В тази връзка Хаман, който има 59 мача и 5 гола за Германия и игра цял мач в загубения финал през 2002 г. срещу Бразилия, изрази сериозни съмнения относно автоматичното завръщане на легендарния вратар в стартовия състав.

Welche Frage jetzt geklärt werden muss: Hamann-Klartext zu Bayerns Neuer-Problem #fcbayern #neuer https://t.co/MYC2HjGWRs — BILD Sport (@BILD_Sport) November 11, 2026

„Въпросът, на който Байерн трябва да намери отговор, е как ще постъпят и на кого ще гласуват доверие на вратата. Нойер няма да играе до Коледа. Ако дотогава Урбиг се представя стабилно и не допуска грешки, възниква дилемата дали изобщо трябва отново да слагат Нойер на вратата. Смятам, че това решение не трябва да се взема сега, а когато Нойер се завърне и след като се види как се е справил Урбиг“, коментира 53-годишният Хаман пред „Билд“.

Според източници на германското издание към момента планът на клуба остава непроменен: Нойер да остане първи избор, а Урбиг да бъде негова алтернатива, макар че младокът със сигурност ще получи сериозен брой мачове през пролетния полусезон. Въпреки това Хаман не крие скептицизма си относно това дали Нойер ще успее да възвърне оптималната си форма след поредния здравословен проблем.

Нойер аут до края на годината

„Той сам избра да продължи кариерата си с още една година. Нойер преживя тежка контузия и беше истинско чудо, че изобщо успя да се завърне на терена след ски инцидента. Точно затова съчувствието ми към него е доста ограничено, тъй като той спокойно можеше да се откаже през лятото.

По мое мнение той не трябваше да участва и на Световното първенство – ход от негова страна, който така и не разбрах. Предстои да видим дали ще успее да се върне на терена и дали от Байерн отново ще го поставят на вратата", казва бившият халф на Байерн и Ливърпул.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago