Компани и Фройнд коментираха проблемите в Байерн, думите на Кимих и случващото се с Нойер

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Хамбургер ШФ. Преди няколко дни баварците претърпяха първата си загуба за сезона, отстъпвайки на Лил с 1:2 в Шампионската лига. Клубът е раздиран от проблеми с контузени, а освен всичко друго вторият капитан Йошуа Кимих разкритикува ръководството заради отношението към съотборника му Джамал Мусиала.

Кимих скочи на ръководството на Байерн заради казуса с Мусиала

Запитан как се справя на фона на всичко това, Компани отговори: „Трябва да ви разочаровам: не всички се тревожат за това. Истината е, че има причина за това. Не е, че сме наивни или че не разбираме какво се случва по света. Но има един абсолютен приоритет и той започва с утрешния мач между Хамбургер и Байерн. Това е важното и това е нещо, върху което мога да окажа влияние. И без това имаме достатъчно свои собствени предизвикателства. Просто трябва да се уверим, че отборът е готов да се бори и да спечели този мач, а това изисква много усилия и енергия. Просто не ти остава толкова много време, за да се занимаваш с други неща. Приоритет е отборът, а не индивидуални играчи. Имаме 4 мача за 9 дни. Трябва да извлечем максималното от ситуацията, в която се намираме, и това е положението, в което сме в момента“.

Vincent Kompany on how he and the team are dealing with the current unrest around the club: "I have to disappoint you: not everyone is concerned about this. The truth is, there is a reason for that. It's not that we're naive or don't understand what's going on in the world. But there is one absolute priority, and it starts with HSV vs Bayern tomorrow. That's what matters, and that's something I can influence. We already have enough challenges of our own. We simply have to make sure that the team is ready to fight and win this game, and that requires a lot of effort and energy. You simply don't have that much time left to concern yourself with other things." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

Помолен да коментира острия коментар на Кимих, с който той защити Мусиала и упрекна ръководителите на Байерн, както и дали като треньор е горд с него, Компани каза: „Разбирам какво всъщност стои зад въпроса ви. Имам 23 години опит във футбола, така че знам какво искат да кажат хората, когато ме питат нещо подобно. Трябва да ви кажа, че в момента не мога да ви помогна по тези теми. Ние имаме своя собствен „балон“ и своя собствена цел. И когато говоря за „балон“, това не означава, че постоянно се хвалим един друг, пляскаме си ръцете и се потупваме по гърба 24 часа в денонощието. Не става въпрос за това.

Това е среда, в която винаги можем да си казваме истината, където понякога можем да бъдем строги един към друг. Това е среда, в която можем да бъдем честни един към друг, и това е нещо, което пазя. Това е и нещо, за което давам личен пример. Но както казах в началото, не мога да ви помогна с това. Не искам да бъда част от това, което може би е приоритетът на днешната пресконференция, а именно да чуем всичко, което няма нищо общо с мача срещу Хамбургер. Единственият ми фокус е върху мача. Не мога да ви помогна с нищо друго.“

• As a coach, are you proud of Joshua Kimmich for having stood up by his teammate? Kompany: "I understand what is really behind your question. I have 23 years of experience in football, so I know what people are trying to get at when they ask me something like that. I have to tell you that I can't help you with these topics at the moment. We have our own bubble and our own focus. And when I talk about a bubble, that doesn't mean we're constantly praising each other, high-fiving and patting each other on the back 24 hours a day. That's not what it's about. It's an environment where we can always tell each other the truth, where we can sometimes be tough on one another. It's an environment where we can be honest with one another, and that's something I protect. It's also something I lead by example. But as I said at the beginning, I can't help you with that. I don't want to be part of what might be the priority at this press conference today, which is perhaps hearing about everything that has nothing to do with the match against Hamburg. My only focus is on the game. I can't help you with anything else" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

Компани разкри също, че Майкъл Олисе няма да играе и в мача срещу Хамбургер. И коментира факта, че трябва да използва футболисти на непривични позиции: „Разбира се, обстоятелствата до известна степен ни принудиха да действаме по този начин, но бяхме планирали тези играчи да се намират в тази позиция, за да бъдат готови, когато настъпят такива моменти. Това не е случайно. Те са тук сега, защото така бяхме планирали. Знаем, че в хода на сезона могат да възникнат подобни ситуации, а сега тези играчи имат роля, която изведнъж стана много, много важна. Но това е наред и ще им се доверим.“

За надпеварата за титлата с Борусия (Дортмунд), който е лидер в момента, Компани каза: “Винаги съм подготвен за ожесточена борба за титлата. Винаги. Когато започне сезонът, винаги очаквам ожесточена борба за титлата. Просто си помислете, например: Леверкузен събра 90 точки. За всеки отбор на Байерн, от което и поколение да е в историята на клуба, това би означавало ожесточена борба за титлата. И може би Байерн е успял да спечели титлата с толкова много точки само веднъж в историята си. Мисля, че веднъж сме достигнали 90 точки, а веднъж – 91. Така че, ако другите отбори се представят на това ниво, така стоят нещата. Винаги очакваме другите отбори да се представят добре. Въпреки това фокусът ни остава изцяло върху нас самите, върху нашите собствени представяния и върху това, което можем да направим. В момента всичко се свежда до мача с Хамбургер”.

Christoph Freund on Joshua Kimmich's comments and whether he could be fined for that: "A lot has been said, discussed, debated and reported about FC Bayern over the past few days and weeks. But we have some very intense and important weeks ahead of us. We have more than enough matters to focus on, and we want to channel all our energy and attention into winning matches with the players currently available to us. We haven't discussed it. A fine was never even a topic of conversation. We're genuinely looking ahead and concentrating on the upcoming matches. We know we have challenges. We have injured players, and on top of that, we have a lot of games in a short space of time. We simply want to get through this period together, all of us, as FC Bayern." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

Спортният директор Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, също бе запитан за острите думи на Кимих към ръководството заради казуса с Мусиала и заяви: „През последните няколко дни и седмици се каза, обсъди, дебатира и отрази много за Байерн. Но ни предстоят ни някои много напрегнати и важни седмици. Имаме повече от достатъчно неща, на които да се съсредоточим, и искаме да насочим цялата си енергия и внимание към спечелването на мачовете с играчите, с които разполагаме в момента. Не сме обсъждали това.

Да глобяваме Кимих дори никога не е била тема на разговор. Ние искрено гледаме напред и се концентрираме върху предстоящите мачове. Знаем, че ни предстоят предизвикателства. Имаме контузени играчи, а освен това ни предстоят много мачове в кратък период от време. Просто искаме да преодолеем този период заедно, всички ние, като футболен клуб Байерн“.

Christoph Freund on Manuel Neuer and the recent controversy around his private life: "Manu is back [in Munich] now. He's obviously going through a difficult period in his life, particularly with this latest injury. Manu naturally wants to spend as much time as possible with the team and be out on the pitch as much as possible. But I think this short period away, when he wasn't here every day in the rehab area, has done him quite a bit of good. He seems positive now. He wants to get back, the pain has subsided, and he's making good progress. The other matters are Manu's private matters, and I don't want to comment on those. Of course, information spreads very quickly these days. I think you always have to be very, very careful about what you associate yourself with when you don't know the exact circumstances. I know that's a rather general statement, but I think it's important to be extremely cautious." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

Фройнд говори и за Мануел Нойер, както и новините около това, че опитният страж се е развел с втората си жена, която скоро роди от него: “Той вече се е върнал в Мюнхен. Очевидно преминава през труден период в живота си, особено заради тази последна контузия. Естествено, Ману иска да прекарва колкото се може повече време с отбора и да бъде на терена колкото се може повече. Но мисля, че този кратък период на отсъствие, когато не беше тук всеки ден в зоната за рехабилитация, му е дошъл доста добре. Сега изглежда позитивен. Иска да се върне, болката е отшумяла и той отбелязва добър напредък.

Останалите въпроси са лични за Ману и не искам да ги коментирам. Разбира се, информацията се разпространява много бързо в наши дни. Мисля, че винаги трябва да бъдеш много, много внимателен към това, с което се свързваш, когато не знаеш точните обстоятелства. Знам, че това е доста общо изявление, но мисля, че е важно да бъдем изключително предпазливи.“

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