Странен състав на Байерн срещу Хамбургер ШФ днес

След две поредни издънки тимът на Байерн (Мюнхен) ще се опита да се върне на победния път в двубоя си срещу Хамбургер ШФ. Мачът в Хамбург е от 11-тия кръг на Бундеслигата и започва в 16:30 часа.

Баварците дори вече не са лидери в първенството, но при успех днес ще се завърнат на върха за сметка на Борусия (Дортмунд), който играе утре. Изненадващо наставникът Венсан Компани залага като титуляри на двама младоци, които са с много малък опит. Единият е 18-годишният сенегалски халф Бара Сапоко Ндиайе, за когото това ще е дебют в Бундеслигата. Другият е 19-годишният френски нападател Ноа Коджо-Евора, който има само три минути в шампионата. На пейката са оставени Упамекано, Луис Диас, Лаймер, Браун и други.

Die 𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒍𝒇 für #HSVFCB! 📋 https://t.co/eEdS7e6hTc — FC Bayern München (@FCBayern) November 28, 2026

Хамбургер пък вече има шест загуби в Бундеслигата, а общо отстъпи в четири от последните си пет срещи във всички турнири.

Mit dieser Elf gehen wir's heute an. 💪⚽ #nurderHSV #HSVFCB https://t.co/BqGYLLjZfu — Hamburger SV (@HSV) November 28, 2026

Съставите:

Хамбургер ШФ: Фернандеш, Вушкович, Борнау, Омари, Ел Уахди, Аделин, Грьонбек, Волфе, Лемке, Рьосинг-Лелесит, Дака

Байерн: Урбиг, Боей, Ким, Та, Станишич, Кимих, Бишоф, Павлович, Ндиайе, Карл, Коджо-Евора,

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