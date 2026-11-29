Ираола: Тази точка не ни устройва, имахме достатъчно положения, за да победим

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола остана разочарован от равенството с Евертън (1:1) в 249-ото дерби на Мърсисайд. “Червените” поведоха с хубаво изпълнение на Доминик Собослай в петата минута. Джереми Фримпонг обаче си отбеляза нелеп автогол 20 минути след това. Въпреки че не изигра най-силния си мач в последно време, Ливърпул имаше достатъчно шансове да вземе победата, но направи някои сериозни пропуски, най-големият от които бе дело на Александър Исак. Именно недостатъчно прецизните завършващи удари са основната причина за това отборът му да не вземе трите точки, смята Ираола.

"Мисля, че това не е добър резултат за нас. Не че играхме невероятно добре, но все пак имахме повече шансове да спечелим мача, така че спечелената точка не ни устройва. Не бяхме прецизни в отиграванията си. Имахме ситуации, включително в наказателното поле, но не бяхме прецизни при завършващите удари. Липсваше ни малко свежест. Бяхме малко небрежни с топката. Това ни липсваше и се оказа от решаващо значение. Алекс Имаше огромен шанс. Жалко. Имахме добра възможност да победим. Допуснахме един гол - автогол, и това ни струва скъпо”, заяви Ираола.

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Снимки: Imago