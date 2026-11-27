Две от най-големите легенди на Байерн похвалиха Кимих заради позицията му за Мусиала

Легендите на Байерн (Мюнхен) Оливер Кан и Лотар Матеус похвалиха капитана на баварците Йошуа Кимих заради позицията на полузащитника относно съотборника му Джамал Мусиала. Както е известно, Кимих тази седмица разкритикува сериозно изявленията на ръководството на клуба, като очевидно визираше думите на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге относно здравословното състояние на таланта.

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Кан, който разкритикува Хьонес за думите му още преди около две седмици, заяви, че този публичен дебат крие риск да внесе смут в състава на Байерн. "Йошуа Кимих винаги е бил човек, който казва това, което мисли“, заяви Кан пред RTL и футболното предаване „Triple“ по Sky.

„Все още не разбирам защо бяха направени тези изказвания. Какво беше постигнато с това? Джамал беше отслабен, до известна степен – засегнат. В известен смисъл бяха нанесени и финансови щети", добави бившият вратар. Той предположи, че изказванията може би са имали за цел да окажат натиск върху представителите на Мусиала, но подчерта, че подобни въпроси трябва да се решават в личен порядък. Офанзивният халф се бори със здравословни проблеми и се опитва да си върне предишната форма вече около 18 месеца.

Lothar Matthäus and Oliver Kahn praise Joshua Kimmich for his comments on Wednesday night • Matthäus: "I think it was a fantastic interview. Perhaps it didn’t sit well with the Bayern bosses, but it should serve as a wake-up call for them to handle situations like this differently in the future. He didn’t insult anyone. He clearly stated that it was the wrong approach and that it was not Bayern-like. I can agree with that 100%. Maybe he will be fined, but you don’t resolve things by handing out fines. That would only open up another can of worms. He showed that he is a true captain because he is not only standing up for Musiala, but wants to protect all his players. After all, he is the captain of this team." • Kahn: "Joshua Kimmich has always been a guy who spoke his mind. In this case, it wasn’t surprising, because you expect the captain to stand up for the player and show the team: ‘Come on, guys, we need to stand together as one. We’re facing a lot of difficulties at the moment, and we must not let ourselves be divided.’ - That was an important message from Joshua." [@SkySportDE] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026

"В този случай това не беше изненадващо, защото очакваш капитанът да застане зад играча и да каже на отбора: „Хайде, момчета, трябва да се сплотим. В момента се сблъскваме с много трудности и не трябва да позволяваме да ни разделят.“ – Това беше важно послание от Йошуа", завърши Кан.

Подобно мнение изказа и Лотар Матеус: „Мисля, че интервюто на Кимих беше фантастично. Може би не се е харесало на шефовете на Байерн, но би трябвало да им послужи като сигнал за тревога, за да се справят по различен начин с подобни ситуации в бъдеще. Той не е обидил никого. Ясно заяви, че подходът е бил погрешен и че това не е в духа на Байерн.

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Съгласен съм с това на 100%. Може би ще му наложат глоба, но проблемите не се решават с глоби. Това само ще отвори още една кутия с червеи. Той показа, че е истински капитан, защото не само застава в защита на Мусиала, но и иска да защити всичките си играчи. В крайна сметка той е капитанът на този отбор.“

Почетният президент на Байерн Ули Хьонес и членът на Надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге повдигнаха въпроса за евентуално намаляване на заплатата на Мусиала на фона на опасенията за здравословното му състояние. Те също така публично поставиха под въпрос дали 23-годишният играч ще успее да се върне към предишното си ниво на представяне.

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Снимки: Imago