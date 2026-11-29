Късен ВАР лиши Осасуна от триумф над Валенсия

Отборите на Валенсия и Осасуна завършиха при 1:1 в среща от 14-тия кръг на испанския елит. Точката е малка утеха и за двата тима, които са много близо до зоната на изпадащите. Две минути преди края на редовното време гостите реализираха попадение, което можеше да бъде победно, но то не беше зачетено след намесата на ВАР.

Играчите на Осасуна вкараха и първия гол, след като в 64-тата резервата Рубен Гарсия завърши точно акция на своите за 1:0.

Отговорът на Валенсия дойде десет минути по-късно, когато точен с глава беше Уго Дуро.

Мачът отиваше към реми, когато в 88-ата Асиер Осамбела насочи кълбото в мрежата на “прилепите” и всички от Осасуна се зарадваха за втория си гол. Той обаче не беше признат, защото от ВАР сигнализираха на главния арбитър за игра с ръка. Той също забеляза това и съответно маркира нарушение в атака.

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