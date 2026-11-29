Напрежението нараства: извикаха полиция на базата на Ман Юнайтед

Полицията е била повикана в тренировъчната база на Манчестър Юнайтед в Карингтън този следобед, след като група привърженици са пристигнали, за да изразят недоволството си от състоянието на отбора пред вратите на съоръжението. Протестът идва само ден след тежкото поражение с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“, което бе и второ поредно за отбора в първенството.

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Около 15 фенове са се събрали пред базата, без да знаят, че футболистите имат почивен ден и няма да тренират, първи такъв под ръководството на Маурисио Почетино. Служителите на клуба затворили входовете, а на място пристигнали четири полицейски автомобила и полицейски ван, заедно с представители на охраната. Един от старшите полицаи разговарял с привържениците и поискал обяснение защо част от тях са били с покрити лица.

More from Carrington today #mufc https://t.co/ZSZrRnYpDh — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) November 29, 2026

Недоволството е поредният знак за напрежението около Юнайтед, който заема 19-ото място в Премиър лийг и има само три победи в първите си 18 мача за сезона. По време на двубоя с Брентфорд феновете скандираха „Не заслужавате да носите тази фланелка“, а спортният директор Джейсън Уилкокс също бе подложен на остри критики от трибуните. Феновете изразяват бурно недоволството си от собствениците на тима от “ИНЕОС” и семейство Глейзър в последните седмици, а слабата форма на тима само засилва напрежението.

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