Компани: Минаваме през труден период и трябва да се държим заедно

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира нулевото равенство с Хамбургер ШФ в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата. Баварците вече нямат победа в три последователни срещи. Белгийският специалист говори за червения картон на Йошуа Кимих, трудния период, през който преминава отборът, и необходимостта от единство в клуба.

„Позицията ми към момента е следната: ще разрешим всичко вътре в отбора. Ще обсъдим всичко, но не просто ще го обсъдим – ще заявим пределно ясно позицията си. Сега обаче не искам да казвам нищо. Това е всичко", каза Компани.

Проблемите на Байерн доведоха до нов провал, този път Кимих е виновникът

"Трябва да се държим заедно. Имаме футболисти, които могат да излизат на терена и да дават всичко от себе си. В подобна ситуация те показват онази страна на Байерн, с която привържениците все още могат да се гордеят и заради която искат да идват на стадиона и да подкрепят отбора. Именно подкрепата за тези футболисти, тяхната енергия и всеотдайност е най-важното в момента. Ако при настоящите обстоятелства допуснем грешка, ще я разрешим вътре в отбора. Няма да правим обществеността съпричастна към това“, заяви насатвникът на Байерн по повод изгонването на Кимих.

„Този отбор определено има характер. Знам, че досега не ни беше лесно. Но до момента сме загубили само един мач. Освен това при нас се появи Ноа Коджо-Евора, който практически от нищото проби в първия отбор. Макар че, разбира се, не съвсем от нищото, тъй като всичко беше планирано. Той тренира с нас от доста време. Към отбора се присъедини и Бастиан Асомо, който също тренира с първия отбор. Важно е обаче да видим, че можем да даваме игрово време на младите футболисти и същевременно да се справяме с подобни ситуации. В един момент всичко ще се промени и ще започнем да печелим убедително. Убеден съм в това", подчерта Компани.

Kompany on learning from this difficult period: "If you can stay calm, you learn the most in moments like these. What would I learn when we beat Union Berlin 7-0? That Harry Kane knows how to put the ball in the back of the net? I mean, these are the moments when you really learn something. And that's exactly what we're doing." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 28, 2026

"Сега обаче преминаваме през период, в който трябва да се борим, да бъдем единни с привържениците и да запазим единството вътре в клуба. Именно затова казвам, че червеният картон по никакъв начин няма да предизвика раздор между футболистите. Изобщо не ме интересува какво мислят хората за това какво трябва да кажем в подобна ситуация. Ще обсъдим вътре в отбора всичко необходимо, както винаги го правим – честно и пределно откровено. В момента това са футболистите, с които разполагаме. Ако продължат да се борят с такава всеотдайност, за мен е истинско удоволствие да бъда техен треньор", сподели белгиецът.

„Ако запазиш спокойствие, именно в такива моменти можеш да научиш много. Какво щях да науча след победата със 7:0 над Унион (Берлин)? Че Хари Кейн умее да праща топката в мрежата? Искам да кажа, че именно в такива моменти наистина научаваш нещо. И точно това правим сега“, завърши Компани.

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Снимки: Gettyimages