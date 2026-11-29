Лавината от контузии в Байерн (Мюнхен) не спира и не спира. Поредният в лазарета на баварците е Конрад Лаймер, който ще отсъства дълго от терените.
Австрийският национал е получил луксация (б.ред. - изкълчване) на сухожилие на десния глезен по време вчерашното гостуване на Хамбургер в Бундеслигата, обявиха официално от Байерн. Сериозната травма налага футболистът да се подложи на хирургическа интервенция, допълват от баварците.
Според информациите на медиите в Германия Лаймер ще отсъства от терените минимум 3 месеца. Във вчерашния мач той влезе като резерва, но трябваше да бъде заменен принудително към края на двубоя.
Това е поредното главоболие пред наставника на Байерн Венсан Компани, още повече, че австриецът заради своята универсалност бе използван на различни позиции. В момента контузени при баварците са куп футболисти, сред които Хари Кейн, Исмаел Сайбари, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Мануел Нойер. Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис също се възстановяват от травми, които все пак са по-леки и се очаква скоро те да бъдат на разположение.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google