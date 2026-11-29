Лазаретът в Байерн продължава да се пълни - и Лаймер е аут за дълго

Лавината от контузии в Байерн (Мюнхен) не спира и не спира. Поредният в лазарета на баварците е Конрад Лаймер, който ще отсъства дълго от терените.

ℹ️ Konrad Laimer fällt aus Konrad Laimer hat sich im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV (0:0) eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Damit fällt der österreichische Nationalspieler bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Konni! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/O4Kz8ZsA6N — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2026

Австрийският национал е получил луксация (б.ред. - изкълчване) на сухожилие на десния глезен по време вчерашното гостуване на Хамбургер в Бундеслигата, обявиха официално от Байерн. Сериозната травма налага футболистът да се подложи на хирургическа интервенция, допълват от баварците.

Според информациите на медиите в Германия Лаймер ще отсъства от терените минимум 3 месеца. Във вчерашния мач той влезе като резерва, но трябваше да бъде заменен принудително към края на двубоя.

Konrad Laimer will be sidelined for at least 3 months, with the likelihood of an even longer time-off [@mano_bonke, @kessler_philipp] https://t.co/i6jDAXdhye — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2026

Това е поредното главоболие пред наставника на Байерн Венсан Компани, още повече, че австриецът заради своята универсалност бе използван на различни позиции. В момента контузени при баварците са куп футболисти, сред които Хари Кейн, Исмаел Сайбари, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Мануел Нойер. Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис също се възстановяват от травми, които все пак са по-леки и се очаква скоро те да бъдат на разположение.

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