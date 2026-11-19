Нойер се разведе два месеца след раждането на второто дете

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) и световен шампион с Германия Мануел Нойер се е разделил със съпругата си Аника Нойер (26 г.) само два месеца след раждането на второто им дете.

Информацията бе разкрита от германското издание „Билд“, но нито един от двамата все още не е потвърдил официално раздялата.

Според медиите в Германия двамата са решили да сложат край на отношенията си след около шест години заедно и близо три години брак. Новината е изненадваща, особено след като в края на август Аника даде живот на второто момче в семейството. Нещо повече, германските медии твърдят, че стражът на Байерн вече е напуснал семейното жилище в Тегернзее, близо до Мюнхен. Аника е останала в дома, в който живееха заедно, с двете деца на двойката.

Потърсен от „Билд“, германският вратар отказа коментар. Неговият представител се позова на правото на личен живот, докато Аника също не даде публично изявление.

Мануел Нойер и Аника Бисел, бивша професионална хандбалистка, започнаха връзката си през 2020 година. Три години по-късно, през ноември 2023 г., двамата сключиха граждански брак на дискретна церемония в Тегернзее.

През март 2024 г. Аника роди Лука – първото дете на двойката. През юли 2025 г. Нойер и съпругата му организираха сватбено тържество в Южен Тирол, Италия, на което присъстваха членове на семейството и техни близки.

Година по-късно, през август 2026 г., семейството се увеличи отново с раждането на втори син. По време на съвместния им живот Аника често подкрепяше Нойер на мачовете на националния отбор на Германия. Двамата обаче винаги предпочитаха да пазят семейния си живот далеч от общественото внимание.

За вратаря на Байерн Мюнхен това не е първият приключил брак. Преди това Нойер беше женен за Нина Вайс, с която мина под венчилото през май 2017 година. Двамата се разделиха през 2020 г. след около три години брак, а разводът бе финализиран през декември същата година. В същата тази година германският вратар започна връзката си с Аника Бисел.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google