Дани Моралес: Спартак има потенциал, но трябва бързо да постигнем резултати

Наставникът на Спартак (Варна) Даниел Моралес коментира загубата на „соколите“ с 0:1 при гостуването на Локомотив (Пловдив). Специалистът отчете подобрение в представянето на своя отбор спрямо дербито с Черно море, но призна, че то не е било достатъчно за постигането на положителен резултат.

Дузпа реши "калния" мач на "Лаута"

„Един доста равностоен мач. Имаше по-добри неща в сравнение с предишния мач с Черно море, но не беше достатъчно. Не комуникирахме добре в някои ситуации. Трябваше да бъдем по-агресивни на моменти.

За съжаление, излизаме с поражение от тази среща. Нямахме много ситуации. Това е един процес, който е дълъг и труден. Трябва бързо да постигнем резултати. Имаме потенциал, този отбор и преди мен е показвал, че може. Ще коригираме някои неща и се надявам тези момчета да разберат какво означава Спартак за тях. В двата мача до края трябва да направим най-доброто“, заяви Моралес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google