Ето къде ще стартира България участието си в Лигата на нациите през 2027-а

Сао Пауло е първият обявен бразилски град домакин на турнири от Лигата на нациите по волейбол през 2027 година, става ясно от информация на бразилското издание Galáticos Online.

България стартира VNL 2027 в Бразилия преди турнира в Бургас

Волейболистите от националния отбор на България ще започнат участието си в Лигата на нациите именно на бразилска земя. Съперници на "лъвовете" ще бъдат Германия, Иран, Япония и Русия.

За първи път Бразилия ще приеме общо четири турнира от предварителната фаза на надпреварата – по два при мъжете и жените. Домакинствата ще бъдат разпределени между два града, като името на втория все още не е обявено. Гояния, Бразилия, Куяба и Рио де Жанейро са сред бразилските градове, които са били домакини на мачове от състезанието в предишни издания и е твърде вероятно някой от тях отново да бъде избран.

Според обявените от FIVB дати турнирите на бразилска територия ще се проведат в периодите:

2–6 юни – жени, първа състезателна седмица;

9–13 юни – мъже, първа състезателна седмица;

7–11 юли – жени, трета състезателна седмица;

14–18 юли – мъже, трета състезателна седмица.

На този етап обаче няма официална информация кой от двата града ще приеме турнира с българско участие. Сао Пауло е една от възможните дестинации, но не може да бъде изключен и вторият, все още необявен домакин.

През лятото столицата Бразилия прие турнири от Лигата на нациите както при жените, така и при мъжете. През 2027 г. обаче южноамериканската държава ще удвои броя на домакинствата си.

Окончателното разпределение на турнирите по градове се очаква през януари 2027 г.

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