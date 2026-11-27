Левски с първа тренировка след мача в Марсилия

Левски проведе първото си занимание след вчерашния двубой с Олимпик Марсилия, който продължава да предизвиква широк отзвук по света заради грозните сцени по трибуните на стадион „Велодром“. Припомняме, че привърженици на „сините“ бяха нападнати и бити с палки и ножове от фенове на домакините.

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Сержиньо, който продължава да се възстановява от контузия, излезе на терена преди всички и проведе индивидуално занимание. Всички футболисти, които започнаха като титуляри срещу Марсилия, останаха във фитнеса, докато останалите играчи проведоха тренировка с топка, видя репортер на Sportal.bg.

В лагера на "сините" няма контузени след вчерашния мач.

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