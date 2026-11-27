Още една победа би гарантирала място на Левски в плейофите на Лига Европа

Ако Левски спечели поне един от оставащите си три мача от основната фаза на Лига Европа, вероятността българският шампион да се класира за плейофите на турнира е над 95%, сочат водещи платформи за футболни изчисления.

Както е известно, в момента “сините” имат 7 точки от пет мача, като им предстоят домакинства на Лилестрьом и Милан, както и гостуване на Съндърланд. От Football Meets Data дават 95,3% шанс 10 точки да стигнат за участие в плейофите на турнира. При 9 пункта вероятността е 47%, а при 8 точки тя е едва 5%. А ако Левски направи фурор, спечелвайки и трите си оставащи двубоя, тимът би събрал 16 точки, които биха му гарантирали 96% вероятност да завърши в топ 8 на класирането и така да участва директно на 1/8-финал.

📉 Average chances that 9️⃣ pts will be enough for 🟠 UEL Top 24 drop from 52% to 47% after Matchday 5. 📈 Chances that 1️⃣5️⃣ pts will be enough for Top 8 grow from 49% to 57%. 📊 Top 8 by final points: 17 pts ➡️ >99% 16 pts ➡️ 96% 15 pts ➡️ 57% 14 pts ➡️ 12% 📊 Top 24 by final points: 10 pts ➡️ 95% 9 pts ➡️ 47% 8 pts ➡️ 5% These are competition averages. Each team has their own % to reach Top 8/Top 24 based on their projected GD. 👉 Team-level projections how many points each team needs for Top 8/Top 24 available at https://t.co/XXXjaQAYvS — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2026

Междувременно, от Football Rankings смятат за още по-сигурно участието в плейофите при актив от 10 точки, а именно 99,8%. При 9 пункта вероятността намалява на 74,8%, а при 8 точки тя е само 10%. Оттам също така изчисляват, че шансовете 16 точки да са достатъчни за топ 8 са 96,8%.

🟠 Europa League - Points Needed? ✅ Chances to Secure the Top 24 with... 7 pts - 0.1% 8 pts - 10.0% 9 pts - 74.8% 10 pts - 99.8% 11 pts - 100% ✅ Chances to Secure the Top 8 with... 13 pts - 1.2% 14 pts - 20.0% 15 pts - 71.6% 16 pts - 96.8% 17 pts - 100% https://t.co/hvK1XzWery — Football Rankings (@FootRankings) November 27, 2026

В момента Левски е 16-и в класирането, като от Football Rankings прогнозират, че към момента е най-вероятно родният първенец да завърши 21-ви. В такъв случай за най-възможен противник в плейофите е сочен някой измежду АЗ Алкмаар и Андерлехт, а в 1/8-финалите - Ференцварош или Роял Юнион СЖ.

🚨 Europa League - Projected Knockouts Bracket! 🆕 Knockouts Bracket According to Predicted Final Standings after Matchday 5. 🔵 UCL / 🟠 UEL/ 🟢 UECL 👉 Predictions at our Page (link in bio)! https://t.co/Px3lirBLYR — Football Rankings (@FootRankings) November 27, 2026

От Football Meets Data пък дават 68% шанс на Левски да играе в плейофите, 19,1% за класиране за 1/8-финалите, 3,9% за място на 1/4-финалите, 0,8% за достигане до полуфинал и 0,1% за финал в турнира. Оттам също очакват “сините” да са 21-ви, но им предвиждат като съперник Кристъл Палас или НЕК Неймеген, с който вече направи реми 1:1 в Нидерландия. За най-възможен опонент в 1/8-финалите е смятан някой измежду Ференцварош и Олимпиакос.

[🟠 UEFA Europa League - knockout stage projection] 🏆 Winner probabilities: 19% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth 15% 🇮🇹 Juventus 11% 🇵🇹 Benfica 11% 🇩🇪 Leverkusen 6% 🇮🇹 Milan 6% 🇹🇷 Beşiktaş 5% 🇪🇸 Real Sociedad 4% 🇧🇪 Anderlecht 3% 🇫🇷 Lyon 3% 🇫🇷 Marseille 3% 🇩🇪 Hoffenheim 2% 🇳🇱 AZ Alkmaar 2% 🇪🇸 Celta Vigo 2% 🇬🇷 Olympiacos 2% 🇧🇪 Union SG 2% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace 1% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland Everyone else: under 1%. 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/XXXjaQAYvS — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2026

[🟠 UEFA Europa League - projected knockout bracket after MD5] Every club sits at its projected league-phase finish. Each box holds the two clubs projected for a seeding pair (1/2, 3/4 ...), and the draw decides which side of the bracket each one goes to. The winners meet the projected Top 8 in the Round of 16. 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/XXXjaQAYvS — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

Що се отнася до ЦСКА, и според двете платформи единственият сигурен начин тимът да играе в плейофите на Лигата на конференциите, е да спечели както гостуването си на КуПС, така и домакинството си на Тюн. Както е известно, в момента “червените” са 32-ри само с 1 точка след едно реми и три загуби. Ако те запишат две победи в оставащите си мачове, ще съберат 7 точки, което според Football Meets Data към момента дава 88% вероятност за продължаване напред в турнира, а според Football Rankings тя е още по-голяма: 97,9%. И от двете места дават само около 1% вероятност 5 точки да стигнат за място в плейофите на турнира.

🟢 Conference League - Points Needed? ✅ Chances to Secure the Top 24 with... 5 pts - 0.8% 6 pts - 40.7% 7 pts - 97.9% 8 pts - 100% ✅ Chances to Secure the Top 8 with... 10 pts - 0.4% 11 pts - 30.2% 12 pts - 81.6% 13 pts - 100% https://t.co/MjeuQ05dCN — Football Rankings (@FootRankings) November 27, 2026

📉 Average chances that 6️⃣ pts will be enough for 🟢 UECL Top 24 drop from 41% to 27% after Matchday 4. 📈 Chances that 1️⃣2️⃣ pts will be enough for Top 8 grow from 58% to 73%. 📊 Top 8 by final points: 13 pts ➡️ 99% 12 pts ➡️ 73% 11 pts ➡️ 16% 📊 Top 24 by final points: 8 pts ➡️ >99% 7 pts ➡️ 88% 6 pts ➡️ 27% 5 pts ➡️ <1% These are competition averages. Each team has their own % to reach Top 8/Top 24 based on their projected GD. 👉 Team-level projections how many points each team needs for Top 8/Top 24 available at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2026

От Football Meets Data изчисляват, че вероятността ЦСКА да участва в плейофите е 25,9%, за 1/8-финал в турнира тя е 8,8%, за четвъртфинал тя е 2,2%, за полуфинал е 0,5%, а за финал е 0,1%. Оттам очакват “армейците” да завършат 28-и и да пропуснат плейофите.

[🟢 UECL projections after MD4] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇧🇪 STVV, 🇹🇷 Trabzonspor OUT: 🇩🇰 FC København, 🇬🇷 Panathinaikos 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇩🇰 Midtjylland, 🇩🇰 Aarhus, 🇰🇿 Kairat Almaty OUT: 🇧🇦 Borac Banja Luka, 🇪🇸 Getafe, 🇱🇻 Riga *Teams are ordered on their average finishing position across our simulations 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

[🟢 UEFA Conference League - knockout stage projection] 🏆 Winner probabilities: 22% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton 15% 🇳🇱 Ajax 12% 🇩🇪 Freiburg 9% 🇫🇷 Monaco 8% 🇮🇹 Atalanta 5% 🇵🇹 Braga 5% 🇬🇷 Panathinaikos 5% 🇳🇱 Twente 4% 🇧🇪 STVV 4% 🇹🇷 Trabzonspor 2% 🇨🇭 Lugano 2% 🇷🇸 Crvena zvezda 2% 🇩🇰 Midtjylland 2% 🇧🇪 Gent 2% 🇩🇰 FC København Everyone else: under 1%. 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2026

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Снимки: Sportal.bg