Ако Левски спечели поне един от оставащите си три мача от основната фаза на Лига Европа, вероятността българският шампион да се класира за плейофите на турнира е над 95%, сочат водещи платформи за футболни изчисления.
Както е известно, в момента “сините” имат 7 точки от пет мача, като им предстоят домакинства на Лилестрьом и Милан, както и гостуване на Съндърланд. От Football Meets Data дават 95,3% шанс 10 точки да стигнат за участие в плейофите на турнира. При 9 пункта вероятността е 47%, а при 8 точки тя е едва 5%. А ако Левски направи фурор, спечелвайки и трите си оставащи двубоя, тимът би събрал 16 точки, които биха му гарантирали 96% вероятност да завърши в топ 8 на класирането и така да участва директно на 1/8-финал.
Междувременно, от Football Rankings смятат за още по-сигурно участието в плейофите при актив от 10 точки, а именно 99,8%. При 9 пункта вероятността намалява на 74,8%, а при 8 точки тя е само 10%. Оттам също така изчисляват, че шансовете 16 точки да са достатъчни за топ 8 са 96,8%.
В момента Левски е 16-и в класирането, като от Football Rankings прогнозират, че към момента е най-вероятно родният първенец да завърши 21-ви. В такъв случай за най-възможен противник в плейофите е сочен някой измежду АЗ Алкмаар и Андерлехт, а в 1/8-финалите - Ференцварош или Роял Юнион СЖ.
От Football Meets Data пък дават 68% шанс на Левски да играе в плейофите, 19,1% за класиране за 1/8-финалите, 3,9% за място на 1/4-финалите, 0,8% за достигане до полуфинал и 0,1% за финал в турнира. Оттам също очакват “сините” да са 21-ви, но им предвиждат като съперник Кристъл Палас или НЕК Неймеген, с който вече направи реми 1:1 в Нидерландия. За най-възможен опонент в 1/8-финалите е смятан някой измежду Ференцварош и Олимпиакос.
Що се отнася до ЦСКА, и според двете платформи единственият сигурен начин тимът да играе в плейофите на Лигата на конференциите, е да спечели както гостуването си на КуПС, така и домакинството си на Тюн. Както е известно, в момента “червените” са 32-ри само с 1 точка след едно реми и три загуби. Ако те запишат две победи в оставащите си мачове, ще съберат 7 точки, което според Football Meets Data към момента дава 88% вероятност за продължаване напред в турнира, а според Football Rankings тя е още по-голяма: 97,9%. И от двете места дават само около 1% вероятност 5 точки да стигнат за място в плейофите на турнира.
От Football Meets Data изчисляват, че вероятността ЦСКА да участва в плейофите е 25,9%, за 1/8-финал в турнира тя е 8,8%, за четвъртфинал тя е 2,2%, за полуфинал е 0,5%, а за финал е 0,1%. Оттам очакват “армейците” да завършат 28-и и да пропуснат плейофите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg