Галина Костова: Не ни се даде възможност да вземем каквото и да било решение, защото не сме в тази позиция

Ръководителят на международния отдел на Левски – Галина Костова, сподели шокиращи разкрития за случилото се по време на сблъсъка с Олимпик Марсилия. Тя коментира, че ултрасите на домакините са атакували хора от VIP гостите на „сините“ в централната трибуна на стадион „Велодром“.

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„Страшното беше, че те не успяха да гарантират сигурността на хората, които бяха на централната трибуна. Те допуснаха инвазия и нападения над нашите хора, които бяха там от хора, които дойдоха от техния фенски сектор. Нападнаха хора, които бях членове на семействата на нашите футболисти, нашите треньори, наши спонсори, наши притежатели на сезонни карти“, каза Галина Костова, която бе гост в предаването "Събуди се" по "Нова".

„От 28 години работя в Левски. Това е най-трудно организираното ни гостуване. Комуникацията с Олимпик започнала още през август, след жребия. „Последният месец бяхме в постоянни онлайн срещи с тях. Присъстваха и представители на полицията в града, на УЕФА. Ние казахме нашите опасения, че мачът ще се проведе там. Те подцениха всички обстоятелства, които направихме. Дори предложихме Марсилия да гостува у нас”, каза Костова.

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От френска страна обаче казали, че могат да гарантират сигурността само на 500 човека, затова и били пуснати толкова билети за българските фенове. Костова обясни, че освен тези 500 билета по протокол домакините са предоставили 20 VIP билета за централната ложа и 200 билета първа категория.

„Провокациите към нас започнаха от самото начало, но от 1 месец се засилиха”, каза Галина Костова. „Оказа се, че на нас не ни е предоставена съответната акредитационна система на стадиона. Ние получихме само акредитациите от УЕФА, които позволяват пълен достъп до стадиона. За съжаление, охраната не призна тези акредитации. И ние не бяхме реално допуснати до определени зони. Ние, като служители на клуба, бяхме блокирани само в тунела между съблекалните и изходите за терена”, обясни тя.„Делегатът отказа да спре мача. Падна ни се много неопитен делегат, който явно не е преживявал такова нещо”, допълни Костова.

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Тя обясни, че протоколът е в три степени. Първо мачът трябва да бъде забавен. После ако се прецени, че има подобрение на ситуацията и може спокойно да се играе, тогава да се възстанови играта.

И Боримиров, и Костова отхвърлят обвиненията, че са се уплашили от глоби. „Има регламент за сигурност. Полицейските структури във Франция ни изпратиха пет заповеди, които ние да следваме, и нашите привърженици също. С нас пътуваха трима представители от Националната полиция на България и от СДВР. Ние имахме колеги, които бяха във всички зони, където имаше наши привърженици. Не ни се даде възможност въобще ние да вземем каквото и да било решение. Не сме в тази позиция”, сподели още Костова.

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