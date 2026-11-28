Локо (Сф) отваря фен магазин

Локомотив (София) ще отвори скоро нов феншоп. Това става ясно от публикация на страницата на "железничарите" във "Фейсбук". Магазинът се намира до стадиона в столичния квартал "Надежда" - срещу кафенето, и предлага богата гама от артикули в червено-черно: дрехи, шалове, шапки, значки, чаши и т.н.

"Необикновеният отбор на обикновения човек", гласи надписът до входа, където са изброени и успехите на отбора: четири шампионски титли, четири купи, четвъртфинал за Купата на УЕФА и др. "Очакваме Ви за неофициалното откриване на нашия нов фен магазин", написаха от Локомотив.

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