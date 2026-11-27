Метални ограждения и жандармерия пред Посолството на Франция в София - готви се голям протест

Привърженици на Левски организират протест пред Посолството на Франция в България след грозните сцени и нападенията срещу български фенове по време на двубоя между Олимпик Марсилия и „сините“.

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Събитието е озаглавено „СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ЛЕВСКИ – Протест пред Френското посолство“ и е насрочено за днес от 20:00 часа в София, пред сградата на дипломатическата мисия на Франция на ул. „Оборище“ 27-29.

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Интересът към събитието е сериозен, като към момента на публикуване му има над 2200 души са заявили интерес или участие във Facebook.

Повод за протеста са кадрите от насилието в Марсилия, при което български привърженици бяха нападнати, а част от тях пострадаха. Случилото се предизвика сериозно обществено възмущение и вълна от реакции в България.

Междувременно органите на реда поставиха метални заграждения и кола на жандармерията пред Посолството на Франция.

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