Райс: Можем да кажем, че сме късметлии

Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс остана доволен от победата над ЦСКА с 2:1 на "Българска армия" в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

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"Много сме щастливи да си тръгнем към вкъщи с трите точки. Началото не беше добро. Знаехме, че двубоят ще е оспорван. Беше много физически мач, с добри единоборства. През първото полувреме не стояхме добре на терена, дори си вкарахме автогол. На полувремето казах на отбора, че трябва да вярваме, че може да обърнем мача. Имахме няколко добри шанса. Когато вкарахме в последната минута може да се каже, че сме късметлии, но след 60-65 минута бяхме по-силни на терена. Сега в понеделник ни очаква труден мач в турското първенство", каза бившият треньор на Лудогорец.

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