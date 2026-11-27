Жордао: Изиграхме силен мач

Полузащитникът на ЦСКА Бруно Жордао сподели своето мнение след загубата с 1:2 от Трабзонспор в сблъсък от груповата фаза на Лигата.

"Изиграхме много силен мач. Бяхме добре първото полувреме, започнахме добре през втората част. Имахме сериозни шансове да отбележим, но не успяхме. Допуснахме две грешки и допуснахме два гола, но не можеш да правиш такива грешки на това ниво".

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"Имаше и късмет замесен, защото имахме своите си шансове, а те се възползваха от две наши грешки. Не заслужавахме да загубим след толкова силен мач, но футболът понякога не е честен. Ако бяхме отбелязали за 2:0, мачът щеше да е различен и да го контролираме по-добре, щяхме да спечелим", добави футболистът на ЦСКА.

"Да играеш на такова ниво, трупаш опит и трябва да се учим от такива мачове, да сме по-прагматични. Феновете не спряха да ни подкрепят, те винаги ни подкрепят, където и да сме. Мога да кажа, че са невероятни. Искахме да им подарим победата, но не успяхме. Ще продължим да се борим, а дано те да продължат да вярват в нас", завърши Жордао.

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