Вальо Илиев: Не заслужавахме да загубим

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира загубата на "червените" от Трабзонспор в Лигата на конференциите, като изрази мнение, че "армейците" не са заслужавали да отстъпят на турския тим. Той говори и за бъдещето на Факундо Родригес, като разкри, че клубът има договорени условия за закупуването на защитника.

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"Отборът показа добра игра. Моето мнение е, че ЦСКА не заслужаваше да загуби, но за съжаление големите отбори наказват всяка една грешка. Ние допуснахме две такива и те бяха наказани. Всеки един двубой дава безценен опит. Понякога той е положителен, понякога е болезнен, както днес. Убеден съм, че всички ще си направим необходимия анализ и ще извлечем максимума като опит. Каквото и да си говорим, ще влезем в сферата на хипотезите. Не обичам да говоря без конкретика“, каза Илиев.

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"Факундо Родригес остава футболист на ЦСКА. Наемът му продължава. Имаме договорени условия и да го закупим. Нямаме никакви притеснения около това нещо", обясни още Илиев.

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