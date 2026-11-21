Славия и Арда ще надигат глава след паузата

Славия и Арда се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е от 14:45 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

Разликата между двата отбора в класирането е 7 точки в полза на кърджалийци, които заемат шестото място. Тимът на Ратко Достанич пък се намира на осмата позиция.

Преди паузата "белите" направиха 0:0 срещу Черно море, като за тях това бе трети пореден мач, завършил при този резултат, след срещите с ЦСКА и Локомотив (Пловдив). Преди това столичани бяха записали две последователни загуби - от ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив), така че днес със сигурност ще търсят завръщане на победния път.

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Такава е нагласата и в лагера на гостите, които допуснаха изненадващ обрат на "Коритото" преди две седмици. Арда поведе с 2:0 на Спартак (Варна), но "соколите" успяха да стигнат до успеха.

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Александър Тунчев няма сериозни кадрови проблеми и ще може да заложи на оптимален състав, докато за домакините аут остава централният защитник Давид Малембана, който ще трябва да изтърпи наказание от една среща.

Славия - Арда (Кърджали)

Начало: 14:45 часа

Съдия: Никола Попов

Стадион: "Александър Шаламанов", София

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