Лъчо Котев: Едно прегаряне коства целия мач

Полузащитникът на Арда (Кърджали) Лъчезар Котев даде мнение след равенството 1:1 срещу Славия. Бившият младежки национал съжали за ранния червен картон, получен от Набил Макни.

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"Закономерно е, след такъв мач не може много да се говори, през повечето време играхме в защита. Трябваше да сме компактни. Не трябва да се случват такива грешки, едно прегаряне във втората минута коства целия мач. Нашата цел е всеки мач да печелим, без значение гости или домакините, надяваме се следващия мач да вземем целия комплект от точки", заяви футболистът на Арда.

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