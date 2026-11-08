Тунчев: Спартак желаеше повече победата

Старши треньорът на Арда – Александър Тунчев, заяви, че неговият отбор си е помислил, че мачът със Спартак Варна е свършил при преднината от два гола. В крайна сметка „сините“ от Кърджали загубиха с 2:3 от „соколите“ на „Коритото“.

„Наистина не изиграхме добър мач. Имахме щастието да поведем с два гола. След това си помислихме, че мачът е свършил. 2-3 дни говорих, че мачът ще е битка, трудно ще се играе футбол, че ако не отговорим на битката, ще имаме проблеми – така и се случи“.

„Последните два мача направихме равен на Левески, победихме Септември, би трябвало да сме с по-голямо самочувствие. Проблемът беше агресията. Спартак игра с повече агресия, повече желаеше победата, затова и я постигна“.

„Надявам се паузата да ни помогне да отстраним неточностите. Влизаме в края на годината, идват най-важните мачове, трябва да сме най-концентрирани“, завърши Тунчев.

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