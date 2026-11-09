Повикаха крило на Арда в националния отбор

Крилото на Арда – Светослав Ковачев, бе привикан по спешност от националния селекционер Атанас Рибарски. Ковачев се явява заместник на контузения Мартин Минчев, която бившият играч на Черно море е получил за своя Краковия в Полша.

Ето какво написаха от БФС за промяната:

„Мартин Минчев отпада от състава на националния отбор на България заради травма, получена в последния мач на клубния му тим Краковия в полското първенство, която няма да му позволи да вземе участие в предстоящите две срещи от турнира Лига на нациите срещу Исландия (13 ноември) и Естония (16 ноември).

На негово място селекционерът Атанас Рибарски повика футболиста на Арда Светослав Ковачев“.

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