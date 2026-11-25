БФС предупреди Арда заради поредица от инциденти

Българският футболен съюз, чрез отдел „Детско-юношески футбол“, отправи официално предупреждение към ръководството на ПФК „Арда“ във връзка със системни прояви на неспортсменско поведение от страна на част от публиката при домакинските срещи на клуба в Елитните юношески групи, както и с констатирани пропуски в организацията и обезпечаването на сигурността на двубоите.

Повод за предприетите действия са поредица от инциденти през настоящия сезон, включително при срещите с „Локомотив“ (Пловдив), „Септември“ и „Етър“ (Велико Търново), при които са регистрирани прояви на агресия, обиди и заплашително поведение спрямо състезатели на гостуващите отбори и съдийски бригади.

В официалното писмо до ръководството на клуба е изразена загриженост и по отношение на състоянието на терена в с. Черноочене, който не отговаря на необходимите условия за провеждане на срещи от елитните първенства.

В тази връзка Българският футболен съюз изисква от ръководството на ПФК „Арда“ предприемането на конкретни мерки, включващи:

• Осигуряване на адекватна охрана на всички домакински срещи в Елитните юношески групи;

• Гарантиране на физическо разделяне на публиката от терена, техническите зони и асистент-съдиите, както и на безопасен достъп до съблекалните;

• Определяне на отговорно лице по сигурността за всяка домакинска среща;

• Провеждане на разяснителни срещи с родителите и състезателите в присъствието на представител на БФС;

• Осигуряване на алтернативно спортно съоръжение до привеждането на терена в с. Черноочене в съответствие с необходимите изисквания.

На клуба е предоставен седемдневен срок, считано от 26 ноември 2026 г., за представяне на писмено становище и план с конкретните мерки, които ще бъдат предприети.

При повторение на подобни случаи Българският футболен съюз ще сезира компетентните органи за налагане на санкции съгласно Дисциплинарния правилник и действащите нормативни документи на БФС, включително възможността за провеждане на срещи без публика и забрана за домакинства.

Българският футболен съюз подчертава, че проявите на агресия, насилие и неспортсменско поведение са недопустими, особено в детско-юношеския футбол.

Осигуряването на безопасна среда, основана на взаимно уважение, спортсменство и принципите на феърплея, е споделена отговорност на футболните клубове, треньорите, състезателите и родителите и е основополагащо условие за пълноценното развитие на младите футболисти в България.

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