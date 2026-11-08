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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

Сериозен интерес на ветерани и деятели от Спартак

  • 8 ное 2026 | 16:16
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Въпреки по малкия брой на привърженици на стадион " Спартак ", дошли на срещата между Спартак и Арда , във VIP ложата бяха забелязани интересни футболни личности и ветерани на клуба от миналото ,които се вълнуваха от трибуната при всяка една ситуация в полза варненци. Между тях бяха най - добрият реализатор в историята на " соколите" Иван Петров, шампиона с Левски от 1978 година Димитър Енчев , Кирчо Киряков , Пламен Михов, Йордан Владимиров, Божидар Ставрев, Пламен Казаков, Тодор Попов и редица други изтъкнати деятели на спорта в града .

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