Сериозен интерес на ветерани и деятели от Спартак

Въпреки по малкия брой на привърженици на стадион " Спартак ", дошли на срещата между Спартак и Арда , във VIP ложата бяха забелязани интересни футболни личности и ветерани на клуба от миналото ,които се вълнуваха от трибуната при всяка една ситуация в полза варненци. Между тях бяха най - добрият реализатор в историята на " соколите" Иван Петров, шампиона с Левски от 1978 година Димитър Енчев , Кирчо Киряков , Пламен Михов, Йордан Владимиров, Божидар Ставрев, Пламен Казаков, Тодор Попов и редица други изтъкнати деятели на спорта в града .

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google