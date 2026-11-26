Голяма изненада в групата на Марсилия, капитанът пропуска мача с Левски

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Треньорът на Марсилия Бруно Женезио определи група от 23-ма футболисти за домакинството срещу Левски от петия кръг на основната фаза в Лига Европа. Големият отсъстващ е капитанът Тимъти Уеа. Американският национал не фигурира в списъка на Женезио, но сред избраниците попадна 20-годишният десен краен бранител Келиан Безахаф.

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В защита наставникът продължава да бъде лишен и от услугите на Дерек Корнелиус и Емерсон Палмиери, докато Найеф Агер е напълно готов за игра. В халфовата линия аут е Жофри Кондогбия. Националът на ЦАР беше титуляр при поражението с 2:3 от Льо Ман в неделя, но няма да вземе участие в сблъсъка със "сините".

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На разположение в полузащитата обаче остават Анхел Гомеш, Пиер-Емил Хьойберг и Химад Абдели. В нападение Марсилия ще може да разчита на Кейлиан Абдала, Игор Пайшао и Амин Гуири.

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