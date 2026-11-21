Тунчев за червения картон: Липса на концентрация, казаха ми, че има някакъв контакт

Наставникът на Арда Александър Тунчев обяви след равенството 1:1 като гост на Славия, че неговият отбор е трябвало да спечели срещата, въпреки че игра с човек по-малко от петата минута.

“Ако трябва да го погледнем от тази гледна точка, че играхме с 10 човека, равенството е добра новина. Но с оглед на развоя - не е добра. С оглед на ситуациите трябваше да спечелим този мач. Вкарахме гол през второто полувреме, но не успяхме да запазим резултната.

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За мен червеният картон е липса на концентрация. Нямам друго обяснение. Подценяване на ситуацията. Казаха ми, че има някакъв контакт. Радващо е, че не допуснахме толкова попадения както срещу Лудогорец. Имаме си нашите проблеми, знаем си ги. Лошото е, че допускаме грешки, заради които ни вкарват голове. Избегнем ли ги, ще печелим мачовете", завърши Александър Тунчев.

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Снимки: Борислав Цветанов