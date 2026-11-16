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Треньорът на Арда с контузия в глезена

  • 16 ное 2026 | 09:24
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Треньорът на Арда с контузия в глезена

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е получил контузия в глезена. Наставникът бе с ботуш по време на евроквалификацията за юноши България – Латвия (1:1), която изгледа на живо в Стара Загора.

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Както е известно, синът му - Алекс Тунчев, е част от селекцията. Тунчев старши е получил травмата си по време на мача на ветераните на Локо (Пд) с Ботев (Пд) на "Лаута".

"Смърфовете" спечелиха с 5:0, а шампионът с "черно-белите" от 2004 година се появи на терена през второто полувреме. Той обаче е стъпил лошо на поддал чим и е усукал сериозно глезена.

Той е увредил леко връзките, но с цел превенция е поставил ботуш. Интересното е, че по време на двубоя в Стара Загора с патерици се придвижваше и друг шампион с Локо от 2004 година Кирил Котев, който е отговорник на националните отбори към БФС.

Източник: "Тема спорт"

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