Треньорът на Арда с контузия в глезена

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е получил контузия в глезена. Наставникът бе с ботуш по време на евроквалификацията за юноши България – Латвия (1:1), която изгледа на живо в Стара Загора.

Повикаха крило на Арда в националния отбор

Както е известно, синът му - Алекс Тунчев, е част от селекцията. Тунчев старши е получил травмата си по време на мача на ветераните на Локо (Пд) с Ботев (Пд) на "Лаута".



"Смърфовете" спечелиха с 5:0, а шампионът с "черно-белите" от 2004 година се появи на терена през второто полувреме. Той обаче е стъпил лошо на поддал чим и е усукал сериозно глезена.



Той е увредил леко връзките, но с цел превенция е поставил ботуш. Интересното е, че по време на двубоя в Стара Загора с патерици се придвижваше и друг шампион с Локо от 2004 година Кирил Котев, който е отговорник на националните отбори към БФС.



Източник: "Тема спорт"

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