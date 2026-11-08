11-те на Спартак и Арда

Спартак (Варна) се изправя срещу Арда (Кърджали) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на стадион "Спартак" във Варна от 14:00 часа с главен съдия Радослав Гидженов.

Домакините от Спартак (Варна) заемат 9-о място в класирането с актив от 13 точки след 13 изиграни мача (3 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 12:23). В миналия кръг от първенството варненци претърпяха тежка загуба като гости на ЦСКА 1948 с 1:6, а преди това загубиха и гостуването си на Дунав (Русе) с 0:2.

Арда (Кърджали) се намира на 6-а позиция във временното класиране с 21 точки от 13 двубоя (6 победи, 3 равенства и 4 поражения при голова разлика 18:19). Кърджалийци влизат в мача в добра серия от поредни двубои без загуба в първенството, като в последния кръг надделяха над Септември (София) с 2:1 у дома, а преди това завършиха 1:1 срещу Левски.

Стартови състави:



СПАРТАК ВАРНА: 23. Пламен Илиев - 29. Закария Тиндано, 5. Димо Кръстев, 19. Самуел Майор, 20. Деян Лозев (к) - 17. Цветослав Маринов, 77. Антон Иванов - 72. Вашко Оливейра, 82. Томас Силва, 11. Бубакар Хане - 90. Чидера Окох



Резерви:



Старши треньор: Даниел Моралес



АРДА: 1. Анатолий Господинов (к) - 6. Виктор Попов, 2. Дерик Да Силва, 24. Мартин Паскалев, 35. Димитър Велковски - 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев - 99. Бирсент Карагарен, 10. Светослав Ковачев, 91. Станислав Иванов - 16. Преслав Бачев



Резерви:



Старши треньор: Александър Тунчев

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