Марин Петков над всички при равенство на Ал-Таавон

Българският национал Марин Петков изигра пълни 90 минути за Ал-Таавон при нулевото равенство като домакин на оманския Ал-Нахда в двубой от петия кръг на група „С“ на Азиатската Шампионска лига 2. Бившият футболист на Левски започна като титуляр за саудитския тим и остана на терена до последния съдийски сигнал.

С равенството Ал-Таавон загуби лидерската си позиция в групата и вече заема второто място с 11 точки, на една от катарския Ал-Раян, който се наложи с 1:0 при гостуването си на йорданския Ал-Файсали. И двата отбора вече са си осигурили участие на осминафиналите в турнира.

Петков действаше по левия фланг при схема 5-3-2 и се нареди сред най-добре представилите се футболисти на терена. Българският национал получи най-висока оценка сред титулярите на Ал-Таавон в няколко статистически платформи.

Старши треньорът на Ал-Таавон Вук Рашович направи промени в стартовия си състав, оставяйки на резервната скамейка някои от основните си футболисти, сред които Абдеразак Хамдалах и Недим Байрами. Петков обаче получи доверието на сръбския специалист от първата минута.

نهاية المباراة 🔚 #التعاون_النهضة https://t.co/g63yyfcMdh — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) November 25, 2026

Домакините започнаха по-активно срещата, като още в третата минута Мохамед Ал-Саеди стреля над напречната греда. В 25-ата минута Юнес Ел-Бахрауи пропусна добра възможност да открие резултата.

След почивката саудитският тим засили натиска си, но така и не успя да преодолее отбраната на гостите. В 70-ата минута Хамдалах бе спрян от противниковия вратар, а четири минути по-късно мароканският нападател уцели гредата. До края на срещата резултатът остана непроменен, а Ал-Таавон продължава без поражение в груповата фаза на надпреварата.

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