Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

Българският национал Марин Петков записа цял мач при домакинската загуба на неговия Ал-Таавон с 0:1 от Ал-Кадисия в десетия кръг на саудитския елит.

Гостите бяха по-добрият тим през целия двубой и заслужено си тръгнаха с успеха, но победното попадение дойде чак в последните секунди на срещата, а негов автор беше бившият халф на Милан и Манчестър Сити Тижани Райндерс, който вкара шестия си гол за настоящия си тим през сезона.

⚽️REIJNDERS 🇳🇱 DONNE LES 3 POINTS À AL QADSIAH À LA DERNIÈRE MINUTE ! Al Qadsiah est temporairement 1er de la SPL ! 90+6’ | Al Taawoun 0 - 1 Al Qadsiah https://t.co/XPKJP97d1h — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 20, 2026

Така с третата си поредна шампионатна победа Ал-Кадисия събра 25 точки и поне временно се качи на върха в класирането, където Ал-Таавон е чак на предпоследната 17-а позиция с 4 пункта и нито един успех в първенството през кампанията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google