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  2. Ал-Таавон

Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

  • 20 окт 2026 | 20:45
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Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

Българският национал Марин Петков записа цял мач при домакинската загуба на неговия Ал-Таавон с 0:1 от Ал-Кадисия в десетия кръг на саудитския елит.

Гостите бяха по-добрият тим през целия двубой и заслужено си тръгнаха с успеха, но победното попадение дойде чак в последните секунди на срещата, а негов автор беше бившият халф на Милан и Манчестър Сити Тижани Райндерс, който вкара шестия си гол за настоящия си тим през сезона.

Така с третата си поредна шампионатна победа Ал-Кадисия събра 25 точки и поне временно се качи на върха в класирането, където Ал-Таавон е чак на предпоследната 17-а позиция с 4 пункта и нито един успех в първенството през кампанията.

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