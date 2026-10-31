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  2. Ал-Таавон

Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

  • 31 окт 2026 | 17:58
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Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

Отборът на българския национал Марин Петков - Ал- Таавон, отново не успя да победи и завърши 1:1 в мача от 12-ия кръг на саудитската елитна дивизия. Тимът на родния футболист водеше до самия край на двубоя, но късен изравнителен гол го лиши от първи три точки за сезона. Самият Петков отново бе титуляр и игра цял мач.

Така Ал-Таавон няма успех в 12 поредни срещи и остава само с 5 точки, като е предпоследен в класирането. Ал-Етифак пък е на 7-а позиция с 19 точки.

Maчът предложи малко положения, като гостите имаха предимство във владението на топката и изпълниха общо цели 10 корнера. Въпреки това обаче ъимът на българина излезе напред в 26-ата минута, когато получи дузпа. Тя бе реализирана от опитния марокански нападател Абдерразак Хамдалах и така Ал-Таавон поведе с 1:0.

Ал-Таавон водеше до самия на двубоя, но в последната минута от редовното време Ал-Етифак изравни чрез бранителя Абдулах Хатеб, който се възползва от подаване на косоваря Берсант Целина за крайното 1:1.

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