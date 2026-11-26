Андрей Кръстев и Сампдория не спират да газят в Серия "Б"

Младият български вратар Андрей Кръстев отново беше титуляр за Сампдория, а тимът записа четвърта поредна победа в италианската Серия "Б" и се намира на 2 точки от местата, даващи право на плейофи за изкачване в елита.

Самдпория се налажи с 2:1 като гост над Падуа в 13-ия кръг на първенството, а в герой за гостите от Генуа се превърна Лоренцо Мецоеро. 19-годишният нападател вкара и двата гола, като най-напред откри в 19-ата минута след центриране от дясно на Кевин Мбабу, а шест минути преди края на срещата донесе успеха на своя тим след подаване на ветерана Лоренцо Инсиние.

⏹️ 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙏𝑰𝙈𝑬 VINCIAMO ANCORA NOOOOOOI ❤️‍🔥 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 https://t.co/ZUQViWYXqo — U.C. Sampdoria (@sampdoria) November 25, 2026

Гостите започнаха по-активно и логично поведоха, след което тимът на Падуа логично натисна. Най-напред един удар на Моро мина над горната гледа, но в 29-ата минута Джовани Джунти изравни с глава, след като беше оставен непокрит, а Фузо му центрира чудесна топка. Българският вратар нямаше как да реагира при този удар.

Втората част беше равностойна с положения пред двете врати, но до 84-тата минута. Влезлият като смяна Инсиние изработи второто попадение, което се оказа и победно.

Андрей Кръстев бепе оценен с 6,3 в края на срещата – каквато е и средната оценка за тима му.

С победата си днес Сампдория се придвижи на 10-о място със 17 точки, на 2 след Беневенто, който заема 8-ото място. Падуа е на 13-та позиция с 16 пункта, а в класирането водят Палермо с 30 и Модена с 27 точки.

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Снимки: Imago