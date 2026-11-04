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Марин Петков с цял мач при победа на Ал-Таавон в ШЛ на Азия

  • 4 ное 2026 | 22:11
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Марин Петков с цял мач при победа на Ал-Таавон в ШЛ на Азия

Българинът Марин Петков изигра цял мач при победата на клубния си тим Ал-Таавон с 3:1 срещу йорданския Ал-Файсали в среща от четвъртия кръг в груповата фаза на Азиатска Шампионска лига 2.

С успеха Петков и компания запазиха лидерската си позиция в група "С" и имат точка преднина спрямо втория Ал-Раян от Катар.

Домакините изковаха успеха във времето около почивката, като вкараха по едно попадение от двете страни на паузата. В 43-тата минута Парфе Гиягон откри резултата, а след това в 48-ата Абдерразак Хамдалах покачи след точно изпълнена дузпа.

Съвсем скоро обаче Мохамед Ал Саеди си вкара автогол в 58-ата минута и върна интригата, но в 70-ата Хамдалах се разписа за втори път и върна преимуществото на своите от две попадения.

Играчите на Ал-Таавон като цяло постигнаха победата с много чиста игра и не си изкараха нито един картон, докато цели трима от съперниковия тим бяха оцветени в "жълто".

В предпоследния пети кръг Петков и компания ще играят срещу опашкаря в групата Ал-Нахда от Оман, който към момента има само един равен и три загуби. Този двубой е точно след три седмици на 25 ноември (сряда) от 20:15 часа българско време. Днешният мач пък бе последен за Ал-Таавон преди паузата за националните отбори и следващата клубна изява на Марин Петков е насрочена за 20 ноември (петък) при домакинството на Абха от СПЛ на Саудитска Арабия.

СНИМКА: Altaawounfc - نادي التعاون السعودي 

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