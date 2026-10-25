Марин Петков и компания останаха в зоната на здрача

Ал-Таавон не успя да се измъкне от зоната на изпадащите в първенството на Саудитска Арабия. С Марин Петков в състава си, тимът загуби с 1:2 като гост на Ал-Рияд и заема предпоследното 19-о място в класирането. Отборът на българския национал има само 4 точки в актива си.

Ал-Таавон започна по-добре и в началните минути напречната греда спаси бившия вратар на Лудогорец Милан Борян. След това обаче атаките на домакините изкараха на показ слабостите в отбраната на тима, воден от Вук Рашович. В 39-ата минута извеждащ пас на Бернар Менса стигна до Теди Оку и той откри резултата. Малко по-късно гол на Ал-Таавон беше отменен заради засада.

В самия край на полувремето Марин Петков отправи опасен изстрел извън наказателното поле, но бранител на домакините изчисти в корнер. Бившият футболист на Левски продължи да е активени след почивката, но отборът му получи втори гол, дело на Менса в 76-ата минута. Скоро след това Недим Байрами върна едно попадение, но Ал-Таавон не можа да стигне поне до частичен обрат.

В следващия кръг тимът на Марин Петков ще посрещне Ал-Етифак, който е 7-и в класирането.

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