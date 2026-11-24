Стилиян Петров води делегацията на Астън Вила в Истанбул

Стилиян Петров отново е сред хората, които представляват Астън Вила при едно от европейските пътувания на клуба. Легендарният български футболист е част от делегацията на бирмингамци за днешния двубой от Шампионска лига срещу Галатасарай в Истанбул.

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Българинът остава близо до клуба, в който остави толкова ярка следа както с изявите си на терена, така и с характера и лидерските си качества.

Припомняме, че съвсем наскоро Петров отново беше на европейската сцена с Вила, като присъства и на „Ноу Камп“ за двубоя срещу Барселона.

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