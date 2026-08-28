Нов връх за Кристиано Роналдо след труден двубой срещу отбора на Марин Петков

С победен гол на вездесъщия Кристиано Роналдо тимът на Ал-Насър надви като домакин с 2:1 Ал-Таавон с Марин Петков в състава си. Това беше мач от четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия, като шампионите продължават да са с пълен актив. 41-годишният португалец реализира в 50-ата минута. През първата част гостите бяха повели чрез Ал-Хурайджи в 11-тата и след дейно участие на българския национал в атака. В добавеното време на тази част Саму Коща изравни.

Попадението на Роналдо в 104-то с екипа на Ал-Насър в шампионата, с което той вече е едноличен рекордьор по този показател, задминавайки Мохамед Ал-Сахлауи. Общо пък в кариерата си CR7 вече има 978 гола и е само на 22 от поставената пред него голяма цел да стигне 1000 попадения.

Марин Петков беше титуляр и действаше като ляв халф-бек. В 11-тата той центрира в наказателното поле на Ал-Насър, след което се стигна до гола за тима му.

После обаче по-високата класа на Ал-Насър си каза думата и в крайна сметка Ал-Таавон загуби, заради което е със само две точки. Бившият футболист на Левски пък беше заменен в 85-ата минута - пет след излизането и на Кристиано. Малко преди смяната си Петков попречи на Кингсли Коман да реализира сигурен гол.

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