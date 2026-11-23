Треньорът на ПАОК и гръцките медии похвалиха Десподов

Българският национал Кирил Десподов получи положителни оценки за представянето си при убедителната победа на ПАОК с 4:0 над Кифисия в гръцкото първенство. След двубоя старши треньорът Алесио Лиси също изрази задоволство от завръщането на крилото, като подчерта неговите качества и желанието му за игра.

Десподов се появи на терена през второто полувреме, заменяйки Шериф Ндиайе. Българинът се включи активно в действията на своя отбор и остави добри впечатления при завръщането си в официален мач след принудителна паза от половин година.

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Гръцкото издание SDNA отдели специално внимание на национала в индивидуалните оценки на футболистите на ПАОК. Материалът е озаглавен „Най-добър е великолепният Андрия, усмивки за Десподов!“.

„Десподов влезе с голямо желание, нещо, от което имаше огромна нужда. Постепенно навлиза в ритъм и продължава напред“, пише изданието.

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На пресконференцията след срещата Алесио Лиси също коментира представянето на българина. Италианският специалист беше попитан за Десподов и Андрия Живкович, който се отличи с хеттрик при разгромната победа.

„Това е много важно, защото и двамата са футболисти от изключително високо ниво. Десподов се завръща с огромно желание и няма нужда да ви обяснявам какви качества притежават. Познавате ги много добре“, заяви Лиси.

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