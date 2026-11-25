Български талант вкара на Бенфика в младежката Шампионска лига

Българският талант Калоян Божков отново показа качествата, след като се разписа във вратата на Бенфика при поражението на Динамо (Загреб) с 2:3 в младежката Шампионска лига на УЕФА.

Това беше първа среща от третия елиминационен кръг на потока на националните първенци, включващи се в Младежката Шампионска лига по футбол. Реваншът е на 9-и декември на Кампуса на Бенфика в „Сейшал“, а крайният победител от сещата продължава в единния елиминационен етап на турнира.

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Гостите бяха по-добри през по-голямата част от мача и още във 2-ата минута откриха резултата мрез Франсиско Силва.

Само след две минути обаче българинът Калоян Божков, който остана на терена през всичките 90 минути и игра много силно, изравни. Корейското крило Чжон У-Джън се усети най-бързо при една спорна топка, бутна я и тръгна на скорост напред, след което стреля. Португалският вратар Ферейра отби, но притичалият Божков я прати в мрежата за 1:1.

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След гола Динамо доминираше. Те създаваха по-добри положения и бяха тези, които налагаха своя ритъм. Радич влезе в центъра от дясното крило в осмата минута, но стреля не встрани от вратата. Желкович излезе 1 на 1 в 28-ата, но ударът беше твърде слаб.

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През второто полувреме обаче гостите от Бенфика доминираха и още в 6-ата минута минута Франсиско Силва вкара за 1:2 след центриране на Соареш от ъглов удар и грешка на защитник. В 71-ата минута двамата атакуващи играчи на лисабонските „орли“ си размениха ролите и Соареш вкара за 1:3.

Динамо реагира и пренесе ситуациите пред португалската врата. Божков отново имаше важна роля в средата на терена и подготви няколко много добри атаки, като пасовете му трябваше да намерят по-добро продължение. Шест минути преди края на срещата Трупчевич проби по дясното крило и успя да подаде към Петрович, който се справи чудесно пред вратата и намали разликата. Обсадата на вратата на Бенфика продължи до края на мача. Въпреки че Динамо беше опасен, реални шансове нямаше, а гостите успяха да спасят резултата с плътен блок и въздушни дуели.

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