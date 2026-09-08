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Ал-Таавон на Марин Петков отново се провали и продължава да е без победа

  • 8 сеп 2026 | 21:12
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Ал-Таавон на Марин Петков отново се провали и продължава да е без победа

Ал-Хазем постигна минимален успех с 1:0 над Ал-Таавон с Марин Петков в състава си в мач от шестия кръг на Саудитската Про лига. Абубакар Ба се превърна в големия герой за своя тим, откривайки резултата още в 3-ата минута на двубоя. Благодарение на този успех домакините от Ал-Хазем успяха да съберат актив от 5 точки и се изкачиха до 10-о място в класирането. В същото време ситуацията за тима на Марин Петков остава тревожна – Ал-Таавон все още няма победа от началото на кампанията и заема незавидното 13-о място с едва 3 спечелени точки.

Българският национал започна като титуляр в офанзивната линия на Ал-Таавон и остана на терена през всичките 90 минути. Бившият футболист на Левски бе сред най-активните футболисти на своя отбор на фланга, като непрестанно тормозеше отбраната на домакините. Петков записа един опасен точен удар към вратата на Ал-Хазем и се опита да изостри максимално действията в предни позиции, но въпреки силните му изяви, липсата на ефективност в завършващата фаза на целия тим лиши Ал-Таавон от по-добър краен резултат.

Мачът започна по най-добрия начин за домакините. Още в 3-тата минута Абубакар Ба се възползва от невнимание в противниковата отбрана, преодоля вратаря Маилсон и прати топката в мрежата за 1:0. След ранния шок гостите от Ал-Таавон тотално доминираха на терена, владеейки топката в 70% от времето и организирайки атака след атака. Те отправиха общо 14 изстрела, от които 6 точни и изпълниха внушителните 9 корнера. Защитният вал на Ал-Хазем обаче устоя на този огромен натиск, а вратарят Ибрахим Заид направи няколко ключови спасявания, за да запази преднината на своя отбор. Играта бе накъсана и от множество нарушения, като реферът показа общо три жълти картона.

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Снимки: Gettyimages

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